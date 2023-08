Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-ministru al Pakistanului, Imran Khan, a acuzat puternica armata și agenția sa de informații ca au incercat in mod deschis sa-i distruga partidul politic sambata (5 iunie) și a spus ca „nu are nicio indoiala” ca va fi judecat intr-un tribunal militar și aruncat in inchisoare, potrivit Reuters.…

- Fostul prim-ministru al Pakistanului, Imran Khan, a fost adus vineri dimineata la un tribunal din Islamabad, pentru o audiere in timpul careia el ar urma sa ceara eliberarea sa pe cautiune, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

- Curtea Suprema din Pakistan a decis ca arestarea dramatica a fostului prim-ministru Imran Khan din aceasta saptamana, sub acuzația de corupție, este ilegala, și a dispus eliberarea imediata a acestuia, relateaza BBC.

- Guvernul a desfașurat miercuri armata pentru a opri protestele violente din Pakistan, care au izbucnit in toata țara, și au provocat moartea unui numar mare de persoane, de la arestarea fostului lider Imran Khan. Prim-ministrul Shehbaz Sharif i-a avertizat miercuri pe protestatari ca raspunsul guvernului…

- Arestarea lui Khan i-a infuriat pe susținatorii partidului sau, care au intrat in conflict cu forțele de securitate in mai multe orașe și au marșaluit pana la sediul armatei, scrie site-ul televiziunii France 24.Trupele militare au fost desfașurate joi in capitala Pakistanului, dupa ce arestarea fostului…

- Autoritațile s-au confruntat miercuri (10 mai) cu consecințele protestelor din Pakistan care au izbucnit in toata țara dupa arestarea fostului sau premier Imran Khan, cu o zi inainte, potrivit Reuters. In diferite orașe, inclusiv in orașul natal al lui Khan, Lahore, cladirile au fost arse, iar resturile,…

- Secretarul de stat american Antony Blinken si ministrul britanic de externe James Cleverly au cerut impreuna, marti, respectarea legii in Pakistan dupa arestarea fostului premier Imran Khan, eveniment care a provocat manifestatii in intreaga tara, transmite AFP, citat de Agerpres."Vrem doar ca orice…