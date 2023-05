Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier pakistanez Imran Khan a fost arestat marti in timp ce comparea in fata unui tribunal din Islamabad in legatura cu unul din numeroasele dosare de coruptie in care este vizat dupa ce a fost inlaturat de la putere, in aprilie 2022, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Imran Khan a fost arestat…

- Fostul premier pakistanez Imran Khan a fost arestat marti in timp ce comparea in fata unui tribunal din Islamabad in legatura cu unul din numeroasele dosare de coruptie in care este vizat dupa ce a fost inlaturat de la putere, in aprilie 2022, relateaza AFP, Reuters si dpa.

- O informație de ultima ora il vizeaza pe fostul șef al Guvernului din Pakistan, Imran Khan. Fostul prim-ministru pakistanez Imran Khan a fost arestat de armata, a declarat marți consilierul sau, potrivit Reuters. Citiți și: Alerta in Pakistan! S-a dat ordin: Imran Khan trebuie arestat! De ce i-a suparat…

- Fostul premier Imran Khan i-a cerut judecatorului-șef al Pakistanului sa-i permita sa se prezinte la tribunal virtual pentru a reduce riscul oricarei amenințari la adresa vieții sale, a spus el intr-un mesaj video luni (20 martie), in timp ce Tehreek-ul sau pakistanez- Partidul e-Insaf (PTI) s-a pregatit…

- Miercuri (15 martie), o perdea de gaze lacrimogene s-a ridicat de langa casa lui Imran Khan pentru a doua zi, in timp ce suporterii lui s-au ciocnit cu forțele de securitate care venisera sa-l aresteze pe fostul prim-ministru pentru ca nu s-a prezentat intr-un dosar impotriva lui legat de vanzarea de…

- Fostul premier pakistanez Imran Khan, in prezent lider al opozitiei, s-a baricadat duminica, 5 martie, in locuinta lui, fiind inconjurat de sute de sustinatori care blocheaza accesul politiei, venita sa-l aresteze pe politician intr-un caz legat de cadouri primite in timpul guvernarii acestuia, informeaza…

- Fostul premier Imran Khan, in prezent lider al opozitiei, s-a baricadat duminica in locuinta, inconjurat de sute de sustinatori care blocheaza accesul politiei, venita sa-l aresteze. El este acuzat intr-un caz legat de cadouri primite in timpul guvernarii sale.