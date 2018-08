Stiri pe aceeasi tema

- Unioniștii din Romania și Republica Moldova care merg pe jos in Marșul Centenarului pe traseul Alba Iulia – Chișinau ajung astazi in Iași, ultimul mare oraș in care poposesc inainte de a trece Prutul. Ieșenii sunt invitați sa ii intampine la ora 16:30, la capatul autobuzului 46 – Bucium. Participanții…

- CHIȘINAU, 15 iul — Sputnik. Numarul de locuințe date în folosința a scazut dramatic în ultima perioada, diminuându-se cu un sfert comparativ cu anul trecut. Potrivit Biroului National de Statistica, în ianuarie-martie 2018 au fost date în folosința…

- Duminica se da startul Marșului Centenar, de la Alba Iulia la Chișinau. Evenimentul debuteaza cu aprinderea de catre reprezentanți din 1000 de localitați ale Romaniei și Republicii Moldova a unei Flacari a Unirii, la ora 20:00, in fața Catedralei ortodoxe. Participanții vor parcurge pe jos 1300 de kilometri.…

- Profesorul, microbiologul, dar și managerul unei companii farmaceutice din Canada, Vania Atudorei a raspuns provocarii lansate de studioul de radio Sputnik Moldova, a îmbracat o ie și a spus cu mândrie de ce iubește Republica Moldova. "Sunt din Canada, moldovean dintre Carpați…

- Compania naționala Tarom se ține de promisiune și deschide, din aceasta vara, trei noi rute de la Timișoara. In anul Centenarului, de pe Aeroportul „Traian Vuia” Timișoara se va putea zbura catre Stuttgart (Germania), Paris - Charles de Gaulle (Franța) și Chișinau (Republica Moldova).