PAHONȚU UMBLĂ LA PRIMA DOAMNĂ! Ce este drept, nici vremea nu a fost cea la care se așteptau… Numai ca, ghinion, de departe cea mai crunta dezamagire pentru cuplul prezidențial a fost ”saracia lucie” in care au fost lasați sa iși petreaca ultima vacanța africana! Astfel ca, deși a ”repus Romania pe radarul Africii”, Klaus Werner nu a reușit sa […] The post PAHONȚU UMBLA LA PRIMA DOAMNA! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei a fost intrebat despre specialistii din economie si turism care il insotesc pe presedintele Klaus Iohannis in turneul din Africa.”Presedintele Romaniei intotdeauna este informat, pregatit, primeste punctaje din partea Ministerului Economiei (..) Relatiile cu Africa pot sa fie relatii…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, in perioada 14 – 23 noiembrie, o serie de vizite in Africa: vizite de stat in Republica Kenya, Republica Unita Tanzania si Republica Cabo Verde si vizita oficiala in Republica Senegal. “Vizitele presedintelui Romaniei in Africa reprezinta primul demers politico-diplomatic…

- Reprezentativa de rugby a Irlandei a invins, sambata, pe Stade de France, cu scorul de 13-8, nationala Africii de Sud, in grupa B de la Cupa Mondiala, din care face parte si Romania. La meciul dintre Irlanda, numarul 1 mondial, si campioana mondiala en-titre Africa de Sud au asistat 78,452…

- Un nou episod canicular pune stapanire in acest weekend pe Romania. Sambata sunt asteptate temperaturi de pana la 35 de grade Celsius in sudul tarii, inclusiv la București, a declarat pentru Libertatea meteorologul de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie.Vineri, 22 septembrie, temperaturile…

- "In zilele urmatoare, vremea se mai incalzește. Vorbim de un avans de aer cald dinspre partea de sud a continentului, dinspre nordul Africii, motiv pentru care vremea o sa devina calduroasa pana spre finalul saptamanii, cam in toate regiunile.Acest lucru presupune temperaturi de peste 30 de grade la…

- Vreme deosebit de calda in aceasta toamna. Se vor inregistra temperaturi de 35 de grade. Este vorba de un avans de aer cald, care vine tocmai dinspre nordul Africii, astfel incat vremea va fi calduroasa pana spre finalul saptamanii, cam in toate regiunile. In zilele urmatoare, vremea se mai incalzește.…

- Austria blocheaza in continuare Romania și Bulgaria de la intrarea in spațiul Schengen, in ciuda apelului președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a include cele doua țari. Adrian Sarbu a comentat apelul Ursulei von der Leyen și a spus ca Romania nu va intra in Schengen decat atunci cand…

- Președinta Ungariei, cucerita de Ardeal. Dupa Carei, București și Ținutul Secuiesc, președinta Ungariei, Katalin Novak , este intr-o noua vizita in Romania. De data aceasta, in concediu de familie. Novak a postat o fotografie pe pagina ei de Facebook și a spus: „Excursie cu familia la Gheorgheni. Vedere…