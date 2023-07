Stiri pe aceeasi tema

- Un fond a fost creat in Franța pentru a sprijini familia polițistului acuzat de uciderea adolescentului Nael, care a dus la revolte in țara. Se menționeaza ca, pana luni dimineața, 825.213 de euro au fost donați in acest fond. Acesta a fost inființat de fostul purtator de cuvant al campaniei prezidențiale…

- Nadia, bunica tanarului Nahel, ucis de politie in Franța, apel la protestatarii violenți Incetati cu distrugerile!Nadia, bunica tanarului Nahel, ucis marti la Nanterre de politie, vrea ca violentele urbane sa inceteze, dupa mai multe nopti de revolte in Franta. " Incetati cu distrugerile", este apelul…

- Peste 2.000 de persoane au fost arestate pana acum in Franța, pe parcursul a cinci nopți de haos și proteste violente in care rasculații au incendiat mașini, au distrus cladiri și s-au confruntat cu forțele de ordine. Nahel, tanarul ucis de polițiști la inceputul saptamanii, a fost inmormantat discret,…

- Noi scene de violenta in Franta, in cea de-a patra noapte in care au fost vandalizate magazine si s-au inregistrat ciocniri cu fortele de ordine. Va avertizam, sunt imagini si informatii cu un puternic impact emotional! Scene tensionate s-au produs la Marsilia si Lyon.

- Peste 400 de persoane au fost arestate in urma protestelor din Franța. Cel puțin 421 de persoane au fost arestate in cadrul protestelor din Franța de joi noaptea pana vineri dimineața, a declarat ministrul francez de interne Gerald Darmanin. Dintre acestea, 242 au avut loc in regiunea pariziana, dupa…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron a convocat joi, 29 iunie, o reuniune de criza si a denuntat ”violente nejustificabile” dupa a doua noapte de ciocniri declansate de moartea unui adolescent ucis de politie in apropiere de Paris, transmite Agerpres . Dupa moartea lui Nahel M., un adolescent de 17…

- Autoritatile franceze spera ca tensiunile sa se calmeze joi odata cu un mars al tacerii convocat in semn de omagiu pentru tanarul Nahel, dupa doua nopti de violente declansate de moartea adolescentului de 17 ani, ucis de un politist in apropiere de Paris dupa ce incercase sa scape de un control rutier,…

- Violentele au continuat, miercuri seara, in toata Franta, in special in regiunea pariziana, unde Nahel, in varsta de 17 ani, a fost ucis de un politist dupa ce a refuzat sa se supuna, scrie AFP.Situatia a inceput sa devina tensionata dupa ora 23.00 (21.00 GMT) la Nanterre, la aproximativ 15 km vest…