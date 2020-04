Stiri pe aceeasi tema

- Militarii Detașamentului de Pompieri Radauți și ai Garzii de Intervenție Siret, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența (SVSU) Fratauții Vechi, Fratauții Noi, Galanești și Bilca, au intervenit cu 10 autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Falticeni, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența (SVSU) Cornu Luncii, Slatina și Malini, au intervenit sambata cu 5 autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit in satul Herla, comuna Slatina.…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Vatra Dornei au intervenit sambata cu doua autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din comuna Dorna Candrenilor, anunța ISU Suceava. La sosirea echipajelor, ardeau un adapost de animale…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Falticeni, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Baia, au intervenit duminica dimineața cu trei autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca, din comuna Baia. La sosirea…

- Doua femei de 50 si 82 de ani, din satul Padureni, comuna Jaristea, au decedat, in noaptea de duminica spre luni, in urma unui incendiu care le-a cuprins locuinta, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘Pompierii vranceni au fost solicitati in noaptea de duminica spre luni,…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Vatra Dornei, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența Ciocanești și Carlibaba, au intervenit cu șase autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit in comuna Ciocanești. Incediu…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Falticeni, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Slatina, au intervenit cu trei autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din comuna Slatina. La sosirea echipajelor, flacarile…

- Pompierii suceveni din cadrul subunitaților de Intervenție Gura Humorului, Campulung Moldovenesc și Suceava, impreuna cu angajații Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Cornu Luncii, au intervenit duminica cu șase autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD, pentru localizarea și ...