- Țarile vor primi atat imprumururi, cat și granturi, conform planului anunțat de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza Politico. "Astazi, suntem intr-un moment definitoriu. Ceea ce a inceput cu un virus atat de mic incat nu poate fi vazut cu ochiul liber s-a transformat…

- Un puternic ciclon care a devastat saptamana aceasta Bengalul de Vest din estul Indiei a provocat pagube estimate la un trilion de rupii (13 miliarde de dolari americani) la nivelul infrastructurii si a culturilor agricole, au anuntat autoritatile din acest stat, citate sambata de Reuters. …

- Cum va fi repornita Europa, dupa pandemie. Planul de “mii de miliarde” al Comisiei Europene de relansare economica, dupa criza COVID-19 Pachetul de stimulare a relansarii economice a Uniunii Europene dupa criza coronavirusului va fi de ordinul miilor de miliarde de dolari. Reuters a trecut…

- Liderii Uniunii urmeaza sa revizuiasca la jumatatea lui mai planul general aflat in prezent in lucru, care consta dintr-o combinatie de imprumuturi si granturi si ar urma sa fie sustinut de investitii private. Presedinta CE a declarat ca planul urmeaza sa ofere un sprijin in valoare de cel…

- Cutremurul care a zdruncinat capitala croata Zagreb acum o luna a provocat pagube estimate la circa 42 miliarde de kuna (6 miliarde de dolari), iar Croatia va incerca sa obtina ajutor extern pentru a finanta activitatile de reconstructie, a anuntat miercuri guvernul croat, potrivit Agerpres, care citeaza…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, prezinta rectificarea bugetara operata in contextul crizei cauzate de coronavirus.Coordonatele macro de la care pornim: Comisia de prognoza estimeaza o contractie de 1,9 din PIB.Deficitul bugetului este estimat la 72 miliarde lei, adica 6,7 din PIB.Estimari de la Comisia…

- Comisia Europeana a propus activarea Instrumentului pentru sprijin de urgența al Uniunii Europene, pentru a sprijini in mod direct sistemele de sanatate din țarile UE in lupta lor impotriva pandemiei de coronavirus, iar Consiliul European și-a dat acordul.

- Toate țarile iau masuri fara precedent de protejare a sectoarelor economice fragile, mai ales a IMM-urilor - care nu se știe cum vor supraviețui tsunami-ului economic declanșat de pandemia de coronavirus.