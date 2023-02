PAGINI MEMORABILE DIN ISTORIA FOTBALULUI PRAHOVEAN/ Primul meci de fotbal jucat de tinerii din Câmpina (XXIV) Continuam serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii avand ocazia sa descopere amanunte dintre cele mai interesante despre istoria fotbalului de pe raza judetului nostru. Dupa ce ani la rand v-ati delectat cu extraordinarele materiale semnate de Constantin Dumitru – Plopeni, va propunem cateva episoade culese dintr-o alta sursa, lucrarea in trei volume intitulata „O istorie a fotbalului campinean”, aparuta in 2020, sub semnatura jurnalistului Octavian Cojocaru. In episoadele anterioare ale serialului n-am respectat o ordine cronologica a evenimentelor – cronologia celor 100 de ani… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

