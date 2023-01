Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, problema numarul 1 a solului este ph-ul, a declarat marti Valeriu Tabara, presedintele Academiei de Stiinte Agricole si Silvice (ASAS) "Gheorghe Ionescu-Sisesti", mentionand ca la Uniunea Europeana ani de zile problema solului a fost neglijata, informeaza agenția de presa Agerpres.…

- Se fura pe rupte lemne din padurile dambovițene, polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurala Dragomirești, in intervalul orar 14:30-16:00, au organizat o acțiune pentru prevenirea delictelor silvice. Astfel, polițiștii au aplicat doua sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor…

- Inspectorii Garzii Forestiere Județene Argeș au efectuat, in luna septembrie, preluarea in paza prin structuri silvice autorizate (ocoale silvice de stat și de regim-private), in conformitate cu Codul Silvic și prevederile O.M. 530/2019, a suprafeței de 71 ha fond forestier neasigurat cu servicii silvice/paza.Dintr-un…

- Perecheziții in Maramureș pentru furt de arbori și alte infracțiuni. IPJ Maramureș a anunțat ca in aceasta dimineața au fost puse in executare 16 mandate de percheziție domiciliara emise de Judecatoria Dragomirești la solicitarea Parchetului de pe langa Judecatoria Dragomirești, intr-un dosar penal…

- In ziua de 21 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, impreuna cu specialiștii Garzii Forestiere Ploiești – Biroul Județean Argeș, au verificat o societate comerciala din Coșești, cu obiect de activitate in domeniul silvic.…

- O idee de articol care mi-a venit in timpul unor discuții cu un cititor care m-a abordat cu ceva timp in urma pe cu totul alte subiecte dar cu care am reușit sa țin legatura de-a lungul timpului. Un cititor cu idei și cu opinii pertinente pentru care am tot respectul, dar care imi spune de fiecare data…

- Astazi au avut loc Adunarile Generale de Alegeri ale organizațiilor locale PSD din comunele Darmanești, Coșești și Pietroșani. In urma votului exprimat de catre membrii prezenți la Adunari, primarul Emilian Ciolan a fost ales in funcția de președinte al PSD Darmanești, primarul Nicolae Pana a fost ales…

- Pe 30 septembrie 2022, s-a desfașurat o noua etapa a proiectului Campionii Bucuriei, din cadrul Protoieriei Curtea de Argeș, in care parohiile din cercul nr. VIII pastoral – Bradet, Braduleț, Costești-Valsan, Mușatești, Stroești și Valsanești – au oferit credincioșilor pachete cu alimente. Citește și:…