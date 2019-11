O asociație din Bistrița in parteneriat cu un liceu cu profil agricol au plantat, marți, primii 50 de copaci dintr-o padure… comestibila, prima de acest fel din județul Bistrița-Nasaud. Este vorba despre un proiect inovator, in care s-a dorit implicarea bistrițeniilor care iubesc natura. Asociația RURALIS in parteneriat cu Liceul Tehnologic Agricol Bistrița au pus pe picioare prima gradina comunitara urbana. Mai mulți iubitori de natura, au plantat primii 50 de pomi fructiferi (meri și peri) care vor fi baza viitoarei Paduri Comestibile. Fiecare dintre cei prezenți care au plantat cel puțin un…