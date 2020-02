Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Pitestiului Tudor Pendiuc, in prezent consilier al primarului din Ramnicu Valcea, Mircia Gutau, a fost condamnat astazi de Tribunalul Bucuresti la opt ani de inchisoare cu executare in dosarul „Publitrans”. In acelasi dosar, fiica sa cea mare, Ema, a fost condamnata la 6 ani de puscarie…

- Consiliul Local Brașov a stabilit in ședința de vineri cuantumul sumei pana la care ți se șterg datoriile la bugetul local și in ce situații nu mai ești executat silit de catre municipalitate. Astfel, s-a stabilit suma de 32 lei ca limita maxima pana la care creanțele fiscale datorate de contribuabilii…

- Sefa administratiei judetene a Finantelor Publice Constanta, Doinita Radu, a prezentat ieri, in cadrul Colegiului Prefectural, stadiul programului de incasari bugetare. Radu a mentionat ca anul acest va fi mai greu ca anul trecut, pentru ca planul de incasari va creste cu 11 : "Constanta reprezinta…

- Expertul evaluator din cadrul dosarului de executare silita trebuie sa fie numit conform legii, altfel executarea silita efectuata in baza unor acte emise de catre un expert numit ilegal sau fara competența este nula!

- Ministerul Finanțelor va continua discuțiile cu Ministerul Transporturilor pentru a clarifica situația de la CNAIR, a precizat joi Florin Cițu, ministrul Finanțelor. Șefa ANAF spune ca CNAIR nu este in executare silita și ca nu exista un termen pentru executare.Potrivit informațiilor din presa,…

- Avand in vedere ca o serie de asociații de proprietari nu ințeleg sa-și achite contravaloarea consumului de energie termica, SC TERMO CALOR CONFORT S.A. a transmis somații catre o serie de asociații de proprietari care inregistreaza debite semnificative și, totodata, prin executor judecatoresc, s-a…

- Firmele au un nou termen de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre ANAF valabil doar in luna decembrie. Entitatile economice au obligatia ca luna aceasta sa isi achite darile catre stat pana pe 20 decembrie. Practic, in fiecare an se devanseaza termenul de plata din luna decembrie. Insa,…

- Spitalul Judetean de Urgenta Pitești a fost dotat cu un nou aparat in cadrul Laboratorului de Angiografie, extrem de necesar in salvarea vieților pacienților cu afecțiuni cardiovasculare. Este vorba despre un Rotablator, un dispozitiv necesar interventiilor de implant de stent, care ajuta la curatarea…