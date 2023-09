Padurar din Sebeș trimis in judecata pentru luare de mita: Cați bani primea bani de la hoții de lemne Padurar din Sebeș trimis in judecata pentru luare de mita: Cați bani primea bani de la hoții de lemne Un padurar din cadrul Ocolului Silvic Sebeș a fost trimis in judecata de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Alba, pentru savarșirea infracțiunii de „luare de mita”. Procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul […]