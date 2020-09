Pactul verde european: investiții de 1 miliard euro pentru a stimula tranziția digitală Comisia Europeana a lansat o serie de propuneri in valoare de 1 miliard euro pentru proiecte de cercetare și inovare care sa raspunda crizei climatice și sa contribuie la protejarea biodiversitații și a ecosistemelor unice ale Europei. Cererea de propuneri a Pactului verde european finanțata din programul Orizont 2020, pentru care inscrierile se deschid maine, va stimula redresarea Europei in urma crizei provocate de coronavirus, prin transformarea provocarilor ecologice in oportunitați de inovare. „Datorita faptului ca se axeaza pe inovare, aceasta investiție va accelera o tranziție justa și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 16 septembrie marcheaza inceputul celei de a 19-a Saptamani Europene a Mobilitatii, campania anuala a Comisiei Europene care promoveaza mobilitatea urbana curata si durabila, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar, potrivit Agerpres. Pe parcursul evenimentului, intre 16 si…

- Comisia Europeana a lansat pe 4 septembrie, o consultare publica cu privire la viitorul plan de acțiune privind agricultura ecologica. Acest sector va contribui mult la realizarea ambiției Pactului verde european și la atingerea obiectivelor stabilite in cadrul strategiei „de la ferma la consumator”…

- Comisia a luat primele masuri în procesul de revizuire a Directivei privind energia din surse regenerabile și a Directivei privind eficiența energetica, invitând cetațenii și parțile interesate sa își prezinte observațiile cu privire la doua foi de parcurs.Revizuirea ambelor…

- Comisia Europeana (CE) a aprobat cererea de inscriere a vinului „Adamclisi” din Romania in Registrul denumirilor de origine protejate (DOP). „Adamclisi” este o denumire care se refera la vinuri albe, roze și roșii produse intr-o zona viticola foarte veche din regiunea Dobrogei, anunța MEDIAFAX.Datorita…

- O companie din Brașov a fost selectata de Consiliul European pentru Inovare (CEI) și va primi o finanțare prin Pactul verde european, anunța MEDIAFAX.Comisia Europeana anunța ca s-au acordat, in total, peste 307 milioane de euro unui numar de 64 de intreprinderi nou-inființate și IMM-uri inovatoare…

- Comisia Europeana a lansat, ieri, noi orientari pentru a sprijini cadrele didactice, angajatorii și agenții de recrutare in misiunea acestora de a se asigura ca europenii dispun de competențele digitale necesare pentru a reuși in lumea muncii de dupa COVID-19. Raportul DigComp in acțiune și orientarile…

- Comisia Europeana investește 1 miliard de euro in proiecte inovatoare in domeniul tehnologiilor curate. Comisia lanseaza astazi, 3 iulie, prima cerere de propuneri din cadrul Fondului pentru inovare , unul dintre cele mai mari programe din lume pentru demonstrarea tehnologiilor inovatoare cu emisii…

- Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Romaniei si Spaniei scrisori de notificare in care le solicita sa ia masuri pentru a proteja si gestiona retelele Natura 2000 si, prin urmare, sa-si respecte obligatiile conform Directivei Habitate (Directiva 92/43/EEC a Consiliului), informeaza un comunicat…