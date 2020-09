Pactul verde european: Comisia Europeană pregătește inițiative de stimulare a agriculturii ecologice Comisia Europeana a lansat pe 4 septembrie, o consultare publica cu privire la viitorul plan de acțiune privind agricultura ecologica. Acest sector va contribui mult la realizarea ambiției Pactului verde european și la atingerea obiectivelor stabilite in cadrul strategiei „de la ferma la consumator” și al strategiei in domeniul biodiversitații. Comisia are ca prioritate asigurarea faptului ca sectorul agriculturii ecologice dispune de instrumentele adecvate, precum și de un cadru juridic funcțional și consensual, esențial pentru atingerea obiectivului de a aloca agriculturii ecologice 25% din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa subvențiile agricole pe suprafața, fermierii care au incheiat cu APIA contracte pentru conversia la agricultura ecologica vor primi in acest an plați compensatorii deosebit de atractive. De curand, APIA a stabilit sumele de bani, pe unitatea de suprafața, ce vor fi achitate fermierilor care…

- Practicarea agriculturii ecologice inseamna a respecta anumite principii, reguli, cerințe. Toți producatorii, prelucratorii sau comercianții care doresc sa iși comercializeze alimentele ca produse ecologice trebuie sa se inregistreze la o agenție sau un organism de control. Agenția sau organismul…

- Comisia a luat primele masuri în procesul de revizuire a Directivei privind energia din surse regenerabile și a Directivei privind eficiența energetica, invitând cetațenii și parțile interesate sa își prezinte observațiile cu privire la doua foi de parcurs.Revizuirea ambelor…

- Subsecretarul de stat Avram Fitiu a condus miercuri intalnirea desfasurata la sediul MADR cu Organismele de Inspectie si Certificare (OIC) din agricultura ecologica. La intalnire au participat directori si experti din cadrul directiilor tehnice de specialitate ale MADR. Dezbaterea a vizat analiza problemelor…

- Comisarul UE pentru Transporturi: Accelerarea constructiei de autostrazi depinde de autoritatile din Romania. Intotdeauna au existat surse de finantare Accelerarea constructiei de autostrazi in Romania depinde in principal de autoritatile din Romania, a declarat, joi, Adina Valean, comisar european…

- Comisarul UE pentru Transporturi: Accelerarea constructiei de autostrazi in Romania depinde de autoritatile din Romania. Intotdeauna au existat surse de finantare Accelerarea constructiei de autostrazi in Romania depinde in principal de autoritatile din Romania, a declarat, joi, Adina Valean, comisar…

- Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, a avut o discutie, marti, in sistem videoconferinta, cu comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, despre viitorul Pact privind migratia si azilul si despre aderarea Romaniei la spatiul Schengen, informeaza MAI. Principala…

- Ministrul Ion Marcel VELA a discutat cu comisarul european pentru afaceri interne despre viitorul Pact privind migratia si azilul si despre aderarea Romaniei la spatiul Schengen.Marti, 23 iunie a.c., ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela, a avut o discutie, in sistem videoconferinta cu doamna…