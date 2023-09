Pacostea Europei: inflația, mai mare decât cea din SUA Europa se confrunta cu o problema de inflație mai dificila decat SUA, investitorii și analiștii avertizand tot mai mult asupra riscului de divergența transatlantica atat in ceea ce privește soarta economica, cat și reacțiile factorilor de decizie politica. Dupa ce anul trecut a crescut vertiginos pana la maxime de mai multe decenii, inflația prețurilor de […] The post Pacostea Europei: inflația, mai mare decat cea din SUA first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

