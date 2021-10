Pacienţii vindecați de Covid nu scapă de boală, ba chiar pot face o formă mai gravă Medicul Simin Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Capitala, susține ca persoanele care au fost infectate cu Covid-19 ar putea sa se reinfecteze și sa faca o forma mai grava decat prima, in cazul in care nu se vaccineaza. „Simpla trecere prin boala fara dublarea de vaccin nu ofera o garantie”, a precizat acesta. „Simpla trecere prin boala fara dublarea de vaccin nu ofera o garantie in acest sens. Pacienti care au trecut prin boala pot face un al doilea episod in lipsa unui vaccin poate chiar mai sever, nu putem sa garantam niciodata ca va fi o forma mai putin severa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

