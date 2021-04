Pacienții de la Spitalul de ortopedie Foișor din București sunt evacuați Vineri seara incepe evacuarea pacienților de la Spitalul de ortopedie Foișor din București. Ministerul Sanatații și Departamentul pentru Situații de Urgența au semnat un ordin comun prin care s-a stabilit ca aceasta unitate medicala sa devina spital dedicat tratarii pacienților Covid-19. „Dupa o analiza, s-a luat decizia transformarii Spitalului Foișor in spital COVID. Ordinul s-a transmis mai devreme de ora 18.00”, a declarat, la Antena 3, Raed Arafat, șeful DSU. „Maine dimineața (sambata dimineața) acest spital trebuie sa funcționeze ca spital COVID. Nu puteam sa transferam pacienții din spitalul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

