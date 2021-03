Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul nu ar trebui sa admita un lockdown in tara, iar elevii din clasele primare ar trebui sa mearga la scoala. De aceasta parere este ex-presedintele Igor Dodon in vlogul sau de vineri. "Trebuie sa facem tot posibilul sa nu ajungem la lockdown in Republica Moldova.

- Guvernul grec a anuntat miercuri ca lockdown-ul in vigoare pentru combatarea epidemiei de COVID-19 va fi prelungit pana la 16 martie si va fi suplimentat cu noi restrictii, avand in vedere ca tara trece prin perioada 'cea mai dura' a epidemiei, transmite AFP.

- Restrictii dure anti Covid 19 in Cehia.Guvernul ceh a anuntat vineri seara ca le va impune cetatenilor sai interdictia de a circula in afara departamentului unde isi au resedinta, rata de contaminare cu coronavirusul pe locuitor in Cehia fiind cea mai mare din lume, noteaza AFP, citat de Agerpres.De…

- BUCURESTI, 20 feb – Sputnik. Marea Britanie ar putea avea parte de mai multe lockdown-uri, a avertizat ministrul britanic de Externe James Cleverly, argumentand ca nu exista certitudine ca masurile restrictive impotriva Covid-19 nu vor fi necesare din nou in viitor. © REUTERS / Benoit TessierEste…

- Evolutia economiei romanesti a depasit-o pe cea a celorlalte tari ale Uniunii Europene in trimestrul patru din 2020, dupa ce Guvernul a optat sa nu impuna tipul de restrictii severe care au inchis cea mai mare parte a continentului, se arata intr-o analiza realizata marti de Bloomberg. Citește…

- Irlanda va prelungi cel de-al treilea lockdown pana la 5 martie si va adopta pentru prima data masuri de carantina obligatorii pentru combaterea coronavirusului, a anuntat marti premierul Micheal Martin, relateaza AFP. ''Guvernul a decis sa prelungeasca toate restrictiile actuale pana la 5…

- Mii de oameni au participat la un protest neautorizat în Amsterdam duminica împotriva lockdown-ului național pentru a încetini raspândirea coronavirusului, înainte de a fi dispersați de poliție cu tunuri cu apa, relateaza Reuters.Protestatarii s-au adunat într-o…

- Ucraina a decis inchiderea școlilor de astazi 8 ianuarie 2021, a restaurantelor si salilor de sport, instaland un nou „lockdown”, mai strict, impotriva raspandirii noului coronavirus. Numarul infectiilor cu coronavirus din Ucraina a inceput sa creasca din nou in luna septembrie si se mentin la un nivel…