Pacienții COVID primesc prea mult oxigen. Orice scânteie poate provoca un incendiu Președintele Societații Romane de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI), Șerban Bubenek, susține ca in unele secții de terapie intensiva din țara, pacienților COVID li se administreaza prea mult oxigen, iar acest lucru ar putea provoca oricand un incendiu. “Se intampla și alte lucruri care nu ar trebui sa se intample. Se administreaza oxigen in exces in fluxuri de peste 10-12 litri. De multe ori ni se spune ca a primit pacientul oxigen de la doua surse, adica vreo 40 de litri pe minut. Asta e un non-sens medical. Niciun pacient cu o masca simpla nu poate sa consume mai mult de 10-12 litri pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

