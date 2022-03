Pacienta tacuta – una dintre acele carti thriller pentru care vei uita de stresul cotidian carti thriller „Pacienta tacuta” este una dintre acele carti thriller care te marcheaza si isi ”infige” adanc ”coltii” in sufletul tau. Romanul este volumul de debut al lui Alex Michaelides, insa a reusit sa intre rapid in topul preferintelor iubitorilor acestui gen literar. „Pacienta tacuta” este alegerea perfecta pentru o lectura de seara, antrenanta, care sa te faca sa te rupi de stresul cotidian si sa uiti de problemele de la birou. Povestea romanului este construita cu mare atentie la detalii, iti pare ca se dezvaluie mult prea devreme, pentru ca in secunda urmatoare sa constientizezi ca… Citeste articolul mai departe pe stirigorj.ro…

