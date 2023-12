Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care intrase in stop cardiorespirator a murit in liftul Spitalului Județean din Slatina, care s-a blocat intre etaje pentru aproximativ 20 de minute, in timp ce pacienta era transferata la secția de terapie intensiva. Poliția Olt a deschis o ancheta in acest caz. Este vorba despre o pacienta…

- O fata de 13 ani din judetul Olt a ajuns la spital dupa ce ar fi fumat o tigara care ar fi continut substante psihoactive. Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetul Olt au anuntat vineri, ca politistii au fost sesizati despre acest caz de cadrele medicale de Spitalul Judetean. “La data de…