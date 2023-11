Pacient de 51 de ani, fara simptomatologie dureroasa, descoperit cu o boala cardiaca grava: Salvat de medicii Compartimentului de Cardiologie Interventionala

Stiri pe aceeasi tema

- Medicii Compartimentului de Cardiologie Interventionala de la Spitalul Judetean Suceava au salvat un pacient de 56 de ani cu afectare severa difuza la nivelul arterei coronare drepte. Leziunile calcificate subocluzive au facut ca interventia sa fie dificila.”Pacient in varsta de 56 de ani, diagnosticat…

- Medicii au reconstruit, intr-o intervenție chirurgicala desfașurata in noaptea de 12 spre 13 noiembrie 2023, aorta unui pacient de 81 de ani din Arad. Acesta a suferit un anevrism de aorta abdominala, cu risc de exsangvinare rapida.

- Președintele Academiei Romane, istoricul Ioan Aurel Pop, in varsta de 68 de ani, a facut o confesiune publica dureroasa: a aflat ca sufera de o boala autoimuna grava: gamapatie monoclonala, o forma de cancer osos. A slabit 15 kilograme, a stat spitalizat, a facut un autotransplant și in prezent se afla…

- „Eu nu am avut simptome. Eu nu am avut dureri. Totul a fost descoperit pentru ca faceam controale de rutina!”. Așa iși incepe povestea Octav. O poveste grea, demna de un scenariu de film, dar cu un final fericit. Deși in ultimii douazeci de ani barbatul a fost diagnosticat cu patru tipuri diferite…

- Liviu Dragnea, fost lider PSD și președinte al Camerei Deputaților, a traversat, zilele trecute, un episod critic, in timp ce se afla in strainatate, dar, acum, a revenit in țara, scrie Gandul . Potrivit surselor Gandul, Dragnea a trecut printr-o situație medicala critica, in strainatate, dar medicii…

- In Romania anului 2023, un caz recent șocheaza dupa ce o familie din Suceava, care a acceptat ca fiul lor aflat in moarte cerebrala sa fie donator, apoi s-a razgandit in urma unei discuții cu un preot. In emisiunea „Pacient in Romania”, de la Digi24, vedem poveștile celor care dat viața dincolo de moarte…

- „In urma cu un an am aflat ca voi fi nevoit sa trec printr-o operație grea, ca urmare a unei tumori.” Așa iși incepe povestea Toader, un pacient diagnosticat cu o formațiune tumorala vezicala infiltrativa, adica un cancer de vezica urinara in care tumora a invadat peretele muscular.