Pacient bătut la urgență de paznicii spitalului Scene incredibile s-au petrecut vineri noaptea in curtea Spitalului Județean de Urgența din Tulcea. Un barbat a fost luat la bataie de paznicul unitații medicale. Ar fi vorba despre un pacient adus cu ambulanța, spune un martor. Polițiștii au deschis o ancheta și incearca sa faca lumina in acest caz. Atenție, urmeaza imagini și detalii care va pot afecta emoțional. Scenele, filmate de un pacient care se afla la unitatea de primiri urgențe, au starnit revolta internauților dupa ce au fost publicate pe o rețea sociala. Autorul filmarii susține ca cel lovit a fost adus cu o ambulanța SMURD la camera… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

