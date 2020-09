Vicepresedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Sterica Fudulea, considera ca Romania poate pierde in urmatorii doi ani 5% din Produsul Intern Brut. Oficialul CNIPMMR a explicat astazi de ce considera ca noile reglementari europene din sectorul transporturilor din Pachetul de Mobilitate 2020 vor afecta transportatorii rutieri romani care actioneaza in statele UE. In opinia lui Sterica Fudulea prima problema este aceea a obligativitatii intoarcerii soferului la locul de resedinta sau la sediul angajatorului la fiecare patru saptamani. Aceasta…