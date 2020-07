Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de state americane au raportat apariția unor pachete suspecte din China care conțin semințe. Autoritațile ii avertizeaza pe americani sa nu le planteze, deoarece acestea pot fi plante invazive. Pachete misterioase cu semințe din China au invadat Statele Unite ale Americii Departamentul de Agricultura…

- Departamentele de agricultura ale mai multor state americane au publicat comunicate de presa in ultimele zile avertizindu-i pe rezidenții lor despre pachete suspecte care conțin semințe misterioase, probabil trimise din China. „Tipurile de semințe din pachete sint in prezent necunoscute și este posibil…

- Statele Unite si-au atentionat sambata cetatenii asupra "riscului crescut de detentie arbitrara" in China, intr-un context de tensiuni puternice intre Washington si Beijing, relateaza AFP si DPA. Americanii din China "pot fi supusi unor interogatorii si detentii prelungite din motive legate…

- Cel putin 21 de persoane si-au pierdut viata si 15 au fost ranite marti in sud-vestul Chinei dupa ce un autobuz a plonjat intr-un lac artificial in provincia Guizhou, au anuntat autoritatile, transmit AFP, dpa si Xinhua. Accidentul s-a produs in jurul orei locale 12.00 (04.00 GMT), in orasul…

- Autoritatile dintr-un oras din regiunea autonoma chineza Mongolia Interioara au emis o alerta, duminica, la o zi dupa ce un spital a raportat un caz suspect de ciuma bubonica, informeaza Agerpres, citand Reuters.Comitetul pentru sanatate din orasul Bayannur a emis o alerta de nivelul trei, a doua cea…

- Autoritatile chineze au emis un avertisment cu privire la ciumabubonica si au interzis consumul anumitor animale dupa ce un caz suspect a fost raportat intr-un spital dintr-o regiune nordica, scrie The New Daily. Cunoscuta sub numele de Moartea Neagra a Evului Mediu, boala este foarte infectioasa si…

- Departamentul american Apararii a publicat miercuri o noua strategie pentru aparare in spatiu, in masura in care SUA vor sa-si asigure competitivitatea pe o arie disputata cu tari precum Rusia si China cu potential de a fi transformata in zona de conflict.