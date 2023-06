Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Neamțu continua sa fie implicat intr-un alt conflict in finala Chefi la cuțite. Cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu a fost acuzat de Luna Morgaciova ca a pus in dificultate echipa Ninei Hariton, iar acest lucru i-a creat o mulțime de neplaceri. Iata ce nu i s-a parut corect concurentei.

- Tensiunile au aparut, din nou, in finala sezonului 11 Chefi la cuțite. Protagoniștii acestei neințelegeri au fost Luna Morgaciova și Constantin Onut. Cei doi fac parte din echipa Ninei Hariton, iar Luna Morgaciova a fost deranjata de comportamentul colegului ei, care i s-a parut deplasat. De asemenea,…

- Cele trei cuțite de aur au inceput sa iși pregateasca meniul din finala Chefi la cuțite, alaturi de colegii pe care i-au ales sa faca parte din echipa lor. Chiar daca este un bucatar desavarșit, Laureniu Neamțu a fost copleșit de tensiuni și a avut o criza de nervi. Iata cine este cel care l-a enervat…

- Laurențiu Neamțu și-a pierdut rabdarea in Finala sezonului 11 Chefi la cuțite și a rabufnit, dupa gestul facut de Stelian Nistor. Iata ce a facut Constantin Onuț in timp ce gatea pentru Nina Hariton, dar și ce a dezvaluit Anica despre Pablo.

- In sezonul cu numarul 11 al celebrului show de gatit de la Antena 1, Laurențiu Neamțu, Nina Hariton și Paul Tudosescu, cunoscut sub numele de Pablo, au reușit sa-și asigure un loc in marea finala. Aceștia au demonstrat, nu doar priceperea lor in bucatarie, ci și determinarea catre de pasionați sunt…

- Chefi la cuțite creat legaturi speciale și prietenii intre concurenți, despre care spera sa reziste și in afara competiției. Cel care pleaca acasa cu un prieten este Matthew Ehsanmehr, csre i-a facut o declarație speciala lui Constantin Onut, noul sau amic. Concurentul a marturisit ca și-a creat o intreaga…

- Ieri seara, la Chefi la cuțite, Florin Dumitrescu i-a acordat cuțitul de aur lui Laurențiu Neamțu, concurentul de 35 de ani din Brașov cu o experiența culinara impresionanta. In aceeași ediție, Sorin Bontea a obținut o noua victorie la jocul de amuleta, care a fost de data aceasta jurizat de Horia Brenciu.

- Ediția din urma cu o seara a show-ului culinar ”Chefi la cuțite” le-a mai adus juraților un cuțit de aur. Norocosul a fost Florin Dumitrescu, care a ales sa iși puna bazele in acest sezon in Laurențiu Neamțu. Concurentul i-a impresionat cu cariera culinara impresionanta, formata de-a lungul anilor in…