Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Alexandra este una dintre cele mai hot prezențe de pe Instagram, impresionandu-și fanii cu formele ei. Superba bruneta este un model apreciat, dar mai are și alte pasiuni. Pe langa muzica, Ioana este o iubitoare de sport. Aceasta nu rateaza nicio ocazie de a merge la sala pentru a se menține…

- Un botosanean dintr-un sat de la marginea Romaniei reuseste sa faca performanta intr-un domeniu inedit in Romania. Benone Suleapa are 45 de ani si de cativa ani s-a dedicat total pasiunii pentru gaini de rasa. Creste pasari de pe toate continentele si castiga, pe banda rulanta, concursuri nationale,…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat, cu 28 de voturi ''pentru'' si 17 abtineri, indicatorii tehnico-economici pentru realizarea, in Soseaua Pipera nr. 55, 63 - 65, a Spitalului Metropolitan, valoarea investitiei fiind de...

- Oana Zavoranu și Dorian Popa joaca impreuna in serialul Sacrificiul de la Antena 1 și se pare ca, in timpul filmarilor, intre cei doi s-a legat o relație deosebita, chiar prea apropiata decat ar fi fost nevoie. Oana Zavoranu și Dorian Popa s-au apropiat foarte mult in ultimele luni, mai ales ca pe platourile…

- Anca Serea și Adi Sina s-au mutat in casa noua, impreuna cu cei șase copii ai lor. Vedeta, care a nascut in urma cu trei luni o fetița, a facut publice imagini din noua casa, anunțand oficial ca și-au schimbat adresa.Deși locuiau intr-o casa destul de spațioasa, Anca Serea șiAdi Sana au decis, dupa…

- Viorica Dancila scoate "artileria grea" in ultima zi inainte de alegeri. Candidata PSD publica pe Instagram o fotografie in care apare alaturi de un caine si o pisica. Fostul premier ironizeaza poza cu pisica a lui Dan Barna, afirmand ca motanul sau a fost speriat de pozele cu pisicii din campanie."Cu…

- Marius Copil (29 de ani, 154 ATP) a anunțat prin intermediul rețelelor sociale ca el și superba lui iubita, Ramona Iacob, vor fi parinți. Sportivul și-a anunțat urmaritorii de pe Instagram ca va fi tata de baiat, iar Horia Tecau a reacționat și el prin intermediul unor emoticoane ce infațișeaza un…

- Vivien Rubin (27 de ani) este un model de o frumusețe rapitoare, nascuta in Rusia, cu origini germane, și stabilita de mai mulți ani la Los Angeles. Superba bruneta facut o adevarata pasiune pentru Juventus, avand și un jucator preferat. Nu de acum, ci din trecut, unul dintre simbolurile bianconere:…