- Pablo Cortacero (42 de ani), acționarul principal al lui Dinamo, a transmis un comunicat oficial, prin care vrea sa linișteasca fanii. Pablo Cortacero susține ca astazi a facut o plata pentru achitarea salariilor restante. Banii ar trebui sa intre in conturile clubului din Ștefan cel Mare la inceputul…

- Administratia de Monitorizare a Federatiei Romana de Fotbal (FRF) a trimis o adresa clubului FC Dinamo, in care avertizeaza gruparea din Liga I sa-si achite datoriile pana la finalul lunii noiembrie, altfel va fi sanctionata conform regulamentului, informeaza gsp.ro.Gruparea Dinamo inregistra,…

- Administrația de Monitorizare a Federației Romane de Fotbal a inștiințat clubul Dinamo in legatura cu mai multe abateri de la „Regulamentul national de licentiere a cluburilor și de fair play financiar”. Situația de la Dinamo capata accente dramatice. Pablo Cortacero promite ca banii vor veni curand,…

- ​Actionarul majoritar Pablo Cortacero a fost confirmat pozitiv la testarea efectuata în Spania pentru diagnosticarea Covid-19, a anuntat directorul general al clubului Dinamo Bucuresti, Alex Couto Lago."Am discutat aseara cu Pablo, era în spital. A avut simptome specifice, probleme…

- Actionarul majoritar al clubului de fotbal Dinamo Bucuresti, spaniolul Pablo Cortacero, a fost confirmat pozitiv la testarea efectuata in Spania pentru diagnosticarea COVID-19, a anuntat directorul general Alex Couto Lago, citat de site-ul oficial al gruparii. "Am discutat aseara cu Pablo, era in spital.…

- Dinamo a anunțat pe rețelele de socializare ca Pablo Cortacero, acționarul majoritar al clubului, a fost confirmat pozitiv cu Covid-19. Acționarul a fost confirmat pozitiv la testarea efectuata in Spania pentru diagnosticarea Covid-19, a anunțat directorul general al clubului Dinamo București, Alex…

- Manchester City si Dinamo Bucuresti au ajuns la un acord, luni seara, pentru transferul definitiv al mijlocasului spaniol Aleix Garcia Serrano (23 de ani) la clubul din Stefan cel Mare, anunța news.ro.Transferat de la Villarreal CF la Manchester City in vara anului 2015, Aleix Garcia Serrano…

- Dinamo Bucuresti a anuntat luni transferul portarului spaniol Rene Roman Hinojo, care a evoluat ultima oara pentru echipa SD Ponferradina, in a doua liga din Spania. Hinojo va deveni astfel al doilea portar spaniol din lotul echipei Dinamo, care saptamana trecuta l-a imprumutat pe Tomas…