Ia tradiționala , ca parte a portului popular romanesc, este o emblema a culturii naționale. Popularitatea ei a crescut considerabil de-a lungul timpului, ajungand sa-și modifice statutul din haina de sarbatoare, in piesa de rezistența a unui outfit deosebit și modern. Da, modern și tradițional in același timp – poate de aceea ia romaneasca este atat de apreciata, pentru ca reprezinta atat un omagiu adus tradiției de mult apuse, evocand amintirea bunicilor, a autenticului și a simplitații, cat și pentru ca versatilitatea sa o face perfect integrabila in vestimentația actuala, de zi cu zi. Designul…