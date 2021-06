Stiri pe aceeasi tema

- Gama de produse electrocasnice Severin este disponibila și pe site-ul celor de la Techstore.ro. De acum poți achiziționa de aici electrocasnice de calitate superioara ale brandului german cu o istorie de peste 60 de ani.

- INNA și-a surprins fanii cu noul numar al revistei pe care a inițiat-o și care se numește “INNAMag”. Ajunsa la cea de-a treia ediție, INNAMag are doua coperte și aduce fanilor ședinte foto stylish și inedite cu artista, interviuri cu oameni pe care ii apreciaza cum ar fi Ruuca (Raluca Margescu, fotografa…

- Compania aeriana Ryanair a anunțat ca lanseaza 14 rute noi din Romania, programul de vara incluzand in prezent 146 de zboruri pe saptamana, spre 41 de destinații. Cele 14 noi rute sunt spre destinații...

- Compania Ursus Breweries a anunțat joi ca este primul producator de bere din Romania care lanseaza o bautura alcoolica de tipul hard seltzer pe piața locala. Aceasta este un gen de bautura apreciata de americani și a aparut in urma cu cațiva ani, reușind sa dea startul unui nou trend in categoria bauturilor…

- Fostul deputat roman Cristian Rizea, condamnat definitiv la aproape 5 ani de inchisoare cu executare in Romania, eliberat recent de autoritatile moldovenesti, a anuntat ca intentioneaza sa se lanseze in politica din Republica Moldova.

- Florin Dumitrescu face un pas catre noua tehnologie blockchain și lanseaza un pachet NFT non fungible token), devenind astfel primul chef din Romania ce adopta acest trend digital. NFT-ul „Unusual Foie Gras” va fi lansat pe platforma www.opensea.io, considerata a fi cea mai puternica piața NFT in acest…

- Rețeaua Naționala a Muzeelor (RNMR) lanseaza un nou proiect muzeal participativ in Romania – Muzeul „Identitați Fragile” (Muzeul Pandemiei) – precum și Campania publica de colectare a obiectelor-memorie care ne-au insoțit pe fiecare dintre noi in pandemie, incepand cu

- Trendul snack-urilor sanatoase made in Romania se pastreaza in continuare și va crește cu siguranța in anii urmatori, iar romanii incearca sa cumpere cat mai mult din surse locale, a declarat, intr-un interviu acordat Wall-Street.ro, Dragoș Gal,...