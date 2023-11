Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana saluta acordul final la care au ajuns, pe 8 noiembrie, Parlamentul European și Consiliul UE privind regulamentul de introducere a portofelelor europene de identitate digitala. Este primul cadru de identitate digitala fiabil și sigur facut pentru toți europenii și marcheaza un pas important…

- Fostul președinte al Romaniei Traian Basescu (72 de ani) a fost prezent, sambata, 11 noiembrie, la conferința educaționala VREM, desfașurata la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu“, din Targu Jiu, unde le-a vorbit elevilor despre cum pot avea succes in cariera

- ONJN muta toata miza lunii noiembrie, in care mulți operatori de pe piața pacanelelor nu mai pot funcționa, neavand autorizația necesara, pe umerii departamentulului de monitorizare și control, care ar trebui sa taie in carne vie in cazul celor care incalca legea.

- Comitetul de Supraveghe al ONJN a tranșat, in ședința de marți, problema firmelor de online prinse fara autorizație de funcționare. Astfel, sursele Playresponsibly susțin ca au fost revocate licențele de online pentru 3 operatori: Efbet, PlayGG și conticazino.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca, in timpul studentiei, a jucat la pacanele. ”Dar nu mai mult de doua ori”, a sustinut liderul social-democrat la Prima TV. Guvernul Ciolacu a adoptat o ordonanta de urgenta prin care aduce noi reglementari in privința industriei pariurilor si…

- Piața romaneasca de jocuri de noroc cunoaște o dezvoltare fara precedent pe segmentul online. Agențiile de pariuri și cazinourile de pe internet au devenit o sursa importanta de divertisment pentru cei care cauta sa se relaxeze fara sa iasa din casa. Aceasta industrie era oricum in creștere atunci cand…

- Suspendarea licențelor de operare in cazul In Touch Games Limited rezulta din probele Comisiei pentru jocuri de noroc ca activitațile operatorului ar fi putut fi efectuate contrar legii sau neconforme cu condițiile licenței.

- Odata cu dezvoltarea tehnologiei, lumea jocurilor de noroc din cazinouri a cunoscut o revoluție spectaculoasa. Acum, jucatorii au șansa de a se bucura de emoția jocurilor de noroc din confortul casei lor, jucand cu bonusuri fara depunere sau cu oferte de rotiri gratuite fara depunere, datorita creșterii…