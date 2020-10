Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Pentru nativii Berbec, toamna va aduce o ușurare in ceea ce privește datoriile agonisite pe parcursul verii. Aceștia au riscat facand o investiție și, din fericire, primele semne de profit incep sa se vada incepand cu luna octombrie și va puteți folosi de ei pentru a mai restitui din…

- Euribor, rata dobanzii practicata pe piata interbancara din zona euro, va fi disponibila in viitorul apropiat, a anuntat luni Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare si Piete (ESMA), transmite Reuters.Autoritatile din intreaga lume au inceput sa revizuiasca indicatorii de referinta de…

- Frumusețea ta naturala trebuie sa fie pusa in evidența zi de zi, iar un machiaj de zi impecabil va contura cele mai delicate trasaturi. Invața cum sa faci un machiaj de zi ca un make up artist, cum sa alegi cele mai potrivite culori și cum sa iți conturezi liniile feței. Machiajul este o arta, iar…

- Produsele de machiaj sunt aliatele noastre in goana dupa perfecțiune, insa ajungem sa mascam nu doar imperfecțiunile tenului, ci și adevarata noastra personalitate. Se pare ca make-up-ul ne influențeaza creierului mai mult decat credem, iar pentru sanatatea noastra mintala ar fi bine sa renunțam la…

- Data de 9 septembrie 2020 este una foarte puternica. Deschiderea portalului energetic 9.9 pe care nu l-am experimentat de ceva vreme, presupune mai mult magnetism, mai multa intelepciune, mai multa actiune, mai multe oportunitati. Vibratia numarului 9 presupune incheierea unui ciclu si deschiderea…

- Diego Simeone vrea un cuplu de atacanți din Uruguay la Atletico Madrid, pe Luis Suarez (33 de ani) și Edinson Cavani (33 de ani). Diego Simeone pune la cale o revoluție in atacul lui Atletico și vrea sa scape de Alvaro Morata, ce s-ar putea intoarce la Juventus, și de Diego Costa, dorit de Milan. ...

- Rugaciunea pe care e bine sa o rostești in Ajunul Adormirii Maicii Domnului, pe 14 august, inainte de marea sarbatoare a Sfintei Maria, are o putere mare in a ajuta credincioșii sa scape de toate necazurile, spun preoții.

- Anuntul distribuit masiv in mediul online a declansat un val de cumparaturi. Sute de mii de oameni au postat pe retelele sociale imagini cu rafturile golite pe care erau afisate semne cu „stoc epuizat", cerand sfaturi unde ar putea gasi produsul. Guvernatorul prefecturii Osaka Hirofumi Yoshimura a…