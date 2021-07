(P) Restaurarea dentară: Ce este și când este necesară? Restaurarea dentara reprezinta reconstruirea formei unui dinte rupt, fracturat sau parțial deteriorat folosind materiale compozite sau ceramice. In situația cand este necesara o restaurare minima a dintelui frontal, medicul va monta o obturație coronara (plomba) obișnuita pentru restaurare. Daca deteriorarile sunt grave, o parte a coroanei este distrusa, medicul va recrea fragmentul care lipsește dupa forma și nuanța necesara, cu ajutorul unei fațete dentare sau a unei coroane integral ceramice, fara metal. Restaurarea dentara reprezinta reconstruirea formei unui dinte rupt, fracrurat sau parțial… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

