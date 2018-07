(P) Nou și inedit pe piața românească – o firmă austriacă lansează ȋn România încălțămintea din lână merino In primavara acestui an www.giessweinromania.ro aduce conceptul austriac Giesswein si ȋn Romania. Giesswein este cel mai mare producator european de ȋmbracaminte si ȋncaltaminte din lana. Misiunea firmei Giesswein, fondata ca o afacere de familie ȋn Austria si condusa ȋn prezent de a treia generatie, este reinventarea atributelor pozitive ale lanii prin crearea unor produse deosebite. Lana este ȋn asa fel procesata ȋncat calitatile ei unice sa poata fi utilizate la maximum. Țesaturile sunt dezvoltate și produse din propria producție de lana din Tyrol, Austria. Lana este selectata manual, cu respectarea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

