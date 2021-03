Marele maestru al frumuseții romanești, Nicolae Tonitza, o prezența speciala in cel mai mare eveniment al pieței de arta din Romania din primul trimestru, dedicat operelor clasicilor picturii romanești, datorita unei capodopere de importanța muzeala. Pe 23 martie, in cadrul Licitației de Primavara, se scoate la licitație, cu prețul de pornire de 50.000 euro, opera „Cap de copil (Micuța unguroaica)”, semnata de Nicolae Tonitza. Opera a fost realizata de artist in timpul șederii la Valenii de Munte (1921-1924), perioada in care tema copilariei cunoaște sensuri mai profunde datorita prezenței…