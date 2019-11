(P) Leonidas Romania prezinta "rasfatul fin al sarbatorilor" cu noua colectie de cadouri dulci

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria organizeaza in weekend mai multe evenimente dedicate Zilei Nationale a Romaniei, precum si deschiderii oficiale a Sarbatorilor de iarna. Manifestarile vor debuta sambata, la ora 12, cu inaugurarea monumentului dedicat Regelui Ferdinand I din fata Palatului Roznovanu. In seara aceleiasi zile,…

- Opera Nationala Bucuresti prezinta vineri, 29 noiembrie 2019, incepand cu ora 18:30, spectacolul de balet "Spargatorul de nuci" de Piotr Ilici Ceaikovski, in coregrafia lui Oleg Danovski, adaptarea regizorala si coregrafica poarta semnatura lui Oleg Danovski Jr., scenografia a fost realizata de catre…

- Un milion de beculețe au fost aprinse vineri seara in Craiova. Inaugurarea iluminatului festiv a marcat startul sarbatorilor de iarna, in centrul orașului fiind deschis și Targul de Craciun, anunța MEDIAFAX.Pe melodia reprezentativa a Baniei, „Oltenia Eterna Terra Nova”, piesa ale carei versuri…

- Ca in fiecare an, cu prilejul sarbatorilor de iarna, Centrul Civic se transforma intr-un taram de poveste cu decorațiuni spectaculoase și lumini “magice”. Startul evenimentelor dedicate sarbatorilor de iarna va fi dat pe 1 decembrie, cand se aprind instalatiile de iluminat festiv in municipiu si targul…

- Prima felicitare de Craciun din lume a fost tiparita in anul 1843, conceputa de catre Henry Cole și tiparita de catre John Callcott Horsley. Iubitorii sarbatorilor de iarna pot vedea felicitarea expusa la Muzeul Charles Dickens din Londra.

- Taur: 21 aprilie – 20 mai Taurii sunt zodiile care se vor bucura la sfarsitul acestui an de un nou inceput, de momente neasteptate pe care viata le-a pregatit atunci cand acestia se asteptau mai putin. Nativii din zodia taur vor afla ca in familia lor va aparea un nou membru, ce va schimba…

- Chiar daca pana la sarbatorile de iarna au mai ramas aproape doua luni, magazinele sunt in febra pregatirilor. Nelipsit din tablou este, desigur, pomul de Craciun, pentru care designerii au pregatit cele mai deosebite si creative jucarii.

- Bonami, magazinul online care comercializeaza produse din zona home & deco si mobilier, aniverseaza 3 ani de prezenta pe piata din Romania. Cu peste 1 milion de utilizatori inregistrati, compania a crescut local cu 60% in 2019. Pentru anul urmator, Bonami asteapta o cifra de afaceri de 10…