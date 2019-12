(P) Ischia – insula festelor tradiționale Scaldata de soare și de apele azurii ale Marii Tireniene, intre Capri și Procida, se afla Ischia – un pamant vulcanic descoperit de greci in jurul anului 700 i.Hr. ce pastreaza amprenta puternica a romanilor sub stapanirea carora s-a aflat o lunga perioada de vreme. Plaje, izvoare termale, gradini mediteraneene, sate pescarești autentice, orașe pastelate și atmosfera cu iz medieval, sunt ingredientele principale ale unei vacanțe perfecte in Ischia – destinație ce a devenit acum tot mai accesibila grație Ofertelor Early Booking proaspat lansate de AeroVacanțe . Daca ți-ai propus o vacanța in Ischia… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

