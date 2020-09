Stiri pe aceeasi tema

- Anul universitar 2020-2021 va incepe la Universitatea Politehnica din Bucuresti pe 5 octombrie, ”cel mai probabil in sistem hibrid”, in sensul ca studentii vor face cursuri si o parte din seminarii online, iar laboratoarele si proiectele - cu prezenta, a declarat sambata, pentru Agerpres, rectorul institutiei…

- Cotidianul Zi de Zi va propune o serie de prezentare a șefilor de promoție din cadrul unor instituții de invațamant superior din județul Mureș, promoția 2020. Dorel-Cristian Uifalean este șeful de promoție al programului de masterat Proiectare și fabricație asistate de calculator, din cadrul Universitații…

- Deputatul Nicolae Velcea, candidat PSD la funcția de primar al orașului Ștefanești, este preocupat sa gaseasca soluții de finanțare clare pentru obiectivele de investiții care sa transforme urbea. In acest sens, Nicolae Velcea are o veste buna. „Printre principalele mele prioritați, se afla dezvoltarea…

- Oricat de frumos arata “pe sticla” o localitate, prin fotografii și texte scoase parca din revista, ea nu este cu adevarat dezvoltata daca iși pune o parte din cetațeni in umbra și ii lasa in urma. Calitatea vieții intr-un oraș care se prezinta “smart”, ține de mult mai multe aspecte, nu doar de a avea…

- Un mic partid inființat la Targu Mureș a prins cheag și la Campulung și va fi prezent in alegerile locale. Partidul Oamenilor Liberi este o formațiune atipica, in sensul ca ținta acestuia este reprezentata de ocuparea de locuri in consiliile locale pentru rezolvarea unor probleme identificate a fi prioritare…

- Cotidianul Zi de Zi va propune o serie de prezentare a șefilor de promoție ai unor unitați de invațamant postliceal și superior din județul Mureș, promoția 2020. In varsta de 23 de ani, Ariana Toncean este șefa de promoție a specializarii Asistența Medicala Generala din cadrul Universitații de Medicina,…

- Doi absolvenți ai Colegiului Național „I. M. Clain” din Blaj, care au obținut in acest an media 10 la examenul de Bacalaureat, au fost premiatți de administrația locala, alaturi de profesorii indrumatori. „Intotdeauna am apreciat excelența, mai ales in domeniul educației! In acest sens, in data de…

- ■ „Valoarea proiectului este de 14.979.980,92 lei, suma la care se adauga 2%, cofinantare locala. In urma finalizarii proiectului, conditiile la spitalul nostru se vor imbunatati foarte mult“, a declarat Nicolae Salagean, primarul Bicazului ■ Administratia orasului Bicaz este preocupata de implementarea…