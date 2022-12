(P) În ce situații poți apela la varianta unui credit IFN? (P) In ce situații poți apela la varianta unui credit IFN? Instituțiile financiare nebancare precum Okcredit au aparut din dorința de a pune la dispoziția publicului larg pachete financiare diverse și foarte atractive. Un credit pus la dispoziție de o astfel de entitate poate reprezenta o soluție optimă pentru majoritatea problemelor urgente cu care te confrunți. Chiar dacă ai un venit lunar mulțumitor, ai adunat economii și îți permiți aproape orice îți dorești, situația unei cheltuieli neprevăzute… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

