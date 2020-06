Stiri pe aceeasi tema

- Suntem extrem de incantați sa anunțam faptul ca Programul de Loialitate H M Hello Member a fost lansat in Romania. Programul complet digital vine cu recompense și oferte personalizate, facilitand accesul la numeroase experiențe și cadouri speciale.

- Ambasadoarea Frantei in Romania, doamna Michele Ramis, a participat, vineri seara, la o proiectie de film in aer liber, in gradina Institutului Francez din Romania, acesta fiind primul eveniment public la care domnia sa participa, dupa perioada de izolare. Cu aceasta ocazie, doamna Michele Ramis a subliniat…

- Programul alternativ de sustinere a productiilor cinematografice independente cu buget redus FILM+, care se adreseaza tinerilor cineasti din Romania, Serbia, Bulgaria si Republica Moldova, lanseaza apelul de proiecte pentru cea de-a V-a editie (2020 - 2021). Potrivit unui comunicat transmis…

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) lanseaza initiativa "Masa Bunatatii", prin care care companiile pot dona fonduri ce vor fi directionate catre 16 restaurante membre HORA, iar angajatii acestora vor pregati si livra mese calde cadrelor medicale de la mai multe…

- SuperTeach, programul dedicat transformarii de mentalitați in educație, a anunțat lansarea primei conferințe online pentru profesorii din Romania, care va avea loc sambata, 9 mai, intre orele 9.30 –17.00, pe o platforma dedicata. Conferința va fi gratuita. Plecand de la tema”Ce pot face pentru mine…

- Asociatia Nod makerspace lanseaza prima platforma online din Romania, Make for Romania, www.make4.ro, care conecteaza oamenii si companiile care au idei inovatoare, cunostinte si infrastructura pentru a dezvolta proiecte si obiecte care sa ii ajute pe cei expusi in prima linie in criza noului coronavirus.…

- Președintele RE:START ROMANIA, Ramona Ioana Bruynseels, a lansat, azi, un Apel catre femeile din Romania. Apelul se dorește un fapt un indemn la acțiune comuna in aceasta perioada cand țara are nevoie de mai multe coerența și actiune comuna: ”Apel catre femeile din Romania! Invit…