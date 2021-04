(P) Formarea unei piețe pentru icoanele românești In ultimii cațiva ani am asistat la un fenomen interesant și, deși intarziat, intrat treptat in drepturile sale, anume formarea unei piețe pentru icoanele romanești. Cele cateva licitații de icoane romanești, pe lemn sau pe sticla, petrecute in piața de arta cu incepere din 2017, au conturat o arie de interes pentru circularea icoanei de arta ortodoxa, nu atat pentru funcțiunile ei tradiționale, drept simbol religios și canal al adorației, cat pentru calitațile ei intrinseci de obiect de colecție, de insemnatate istorica și artistica, distinct nu doar prin tematica religioasa cat prin grad… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

