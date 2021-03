(P) Eliminarea taxei de transport de la LIBREX: o mișcare win-win pentru clienți și companie (P) Eliminarea taxei de transport de la LIBREX: o mișcare win-win pentru clienți și companie De un an, LIBREX este singura librarie online din Romania, care ofera transport gratuit la fiecare comanda, indiferent de valoarea acesteia. Acest beneficiu a fost oferit prima data inca din prima zi a Starii de Urgența de anul trecut, din martie, in speranța ca va incuraja cititul și va aduce puțina bucurie tuturor oamenilor. Deoarece oamenii nu mai aveau modalități de petrecere a timpului în afara locuinței și ieșirile trebuiau limitate, pentru… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU) privind prelungirea stari de alerta pe teritoriul Romaniei. Aceasta intra in vigoare in 14 martie. Noua hotarare de Guvern privind prelungirea starii de alerta intra in vigoare in 14 martie,…

- Municipiul Timisoara si mai multe comune periurbane vor intra in carantina, din cauza numarului mare de cazuri COVID-19. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a propus institutirea carantinei pentru 14 zile, conform protv.ro Astfel, potrivit unui comunicat, dupa analiza atenta a tuturor datelor…

- Vesti bune pentru LIBREX, singura librarie online cu transport gratuit din Romania: anul 2020 a fost marcat de incasari de peste 1 milion de euro, vanzari record am putea spune, deoarece au fost de trei ori mai mari fata de anul 2019. In plus, luna ianuarie a anului 2021 se inscrie tot la recorduri,…

- Liga Studenților ”Pintea Viteazul” critica dur Ordonanta de Urgenta dezbatuta zilele acestea de Guvernul Romaniei. O parte din membrii LSPV s-au intrunit miercuri seara in gara din Baia Mare pentru a-și arata dezacordul referitor la eliminarea gratuitații transportului feroviar al studenților, susținand…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat luni hotararea privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si a masurilor pentru prevenirea raspandirii infectarii cu virusul SARS-CoV-2 aplicate pana in prezent, anunța agerpres. Hotararea va fi supusa aprobarii guvernului in sedinta…

- E greu de spus ca toți oamenii se nasc cu un simt al antreprenoriatului, unii și-l formeaza ulterior, iar alții poate chiar niciodata. Nu toata lumea are capacitatea de a recunoaște oportunitațile care se ivesc. Acesta nu este cazul lui Bobon Razvan, un tanar de 26 ani, fondatorul multor companii de…

- Revenirea economica in Romania, dupa pandemie, va fi una asimetrica, cu sectoare care vor inregistra o crestere sustinuta si altele care vor continua sa se confrunte cu dificultati semnificative, iar peste 60% dintre companiile chestionate in cadrul Barometrului Moneycorp 2020 estimeaza ca vor atinge…

- ”Revenirea economica in Romania, dupa pandemia COVID, va fi una asimetrica, cu sectoare care vor inregistra o crestere sustinuta si altele care vor continua sa se confrunte cu dificultati semnificative. Peste 60% dintre companiile chestionate in cadrul Barometrului Moneycorp 2020 estimeaza ca vor atinge…