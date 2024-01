Stiri pe aceeasi tema

- Un hanorac sau o jacheta funcționala este un must-have in garderoba fiecarui barbat la moda. Modelele de top includ in prezent jachete sport pentru barbați, care pot fi purtate nu numai in timpul excursiilor la munte sau in timpul excursiilor de weekend cu familia și prietenii, dar sunt și o propunere…

- „In cadrul Masterclass-urilor organizate la Colegiul Național de Arta „George Apostu” din Bacau, in perioada 21-25 noiembrie 2023, am audiat cu interes patru tineri talentați. Repertoriul prezentat a avut in vedere preponderent piese ce fac parte din stilul Romantic. Elementele de tehnica pianistica,…

- Gustul, prețurile accesibile și servirea rapida – acestea sunt elementele cheie pe care șeful KFC la nivel global le promite pentru clienții lanțului de restaurante. Venit in Romania pentru prima data, Sabir Sami spune ca țara noastra are potențial...

- Jachetele din denim – un produs fashion care iți asigura confort termic și stil, indiferent de sezon. In mod normal sunt asociate cu ținute pentru primavara sau pentru serile de vara cu puțin vant, insa jacheta din denim a evoluat și a devenit un element de baza versatil din garderoba, care completeaza…

- Ai auzit vreodata zicala "Ești ceea ce mananci"? Ei bine, pentru sportivii de performanța, aceasta nu este doar o fraza, ci o filozofie de viața. Atunci cand vine vorba de performanța sportiva, nutriția joaca un rol esențial. PENNY se concentreaza pe furnizarea de alimente proaspete și de inalta calitate,…

- Ce se intampla atunci cand dormim. Etapele somnului și elementele esențiale pentru sanatate Ce se intampla atunci cand dormim și care sunt etapele somnului și elementele esențiale pentru sanatate. Somnul este un proces biologic complex și esențial pentru sanatatea și bunastarea noastra. Recomandarile…

- Un cetațean a sesizat vineri, 20 octombrie, in jurul orei 15.55, "prezența unor persoane care consuma bauturi alcoolice și fumeaza in spatele blocului cu nr. 273, de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918", a informat luni, 23 octombrie, Biroul de presa al Direcției Poliția Locala Targu Mureș. "La fața locului…

- Nr. 283 din 19 octombrie 2023 BULETIN DE PRESA Cercetati penal pentru infractiuni la regimul rutier, doi barbati au fost retinuti La data de 18 octombrie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Dumbraveni au retinut doi barbati, in varsta de 21, respectiv 26 de ani, domiciliati in localitatea…