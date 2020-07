(P) Descoperă o destinație completă de vacanță, cu plaje uimitoare și atracții inedite Insula aflata chiar in largul coastei de est a Greciei, Skiathos se gasește cel mai aproape de continent și a intrat rapid in topul preferințelor europenilor pentru ca poți ajunge foarte ușor aici, cu avionul. In plus, deși este o o insula mica și compacta, cu o lungime de doar 12 km și o lațime de aproximativ 6 km, principala sa atracție o reprezinta multitudinea de plaje mari și nisipoase, intinse pe coasta sudica. Cea mai mare parte a interiorului insulei Skiathos este deluroasa, puternic impadurita și aproape complet pustie, cu cateva plaje mai puțin aglomerate pe coasta de nord. Daca ești… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

