Foarte multi dintre cei care au mai multe carti intr-o biblioteca pe care, din diverse motive, nu o mai doresc in locuinta, le depoziteaza intr-un loc in care sa nu ii mai incomodeze si ajung sa uite de prezenta acestora. Fara indoiala, este vorba despre o gestionare neinspirata a situatiei, avand in vedere ca astfel de carti pot fi vandute unui anticariat din mai multe motiv.