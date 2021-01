Stiri pe aceeasi tema

- ■ sustine senatorul PNL de Neamt Eugen Tapu-Nazare Senatorul PNL de Neamt Eugen Tapu-Nazare sustine ca pietele din Piatra Neamt si Roman nu se vor inchide. “Nu cred ca exista masina de propaganda mai toxica decat cea a PSD. Am militat mereu pentru ratiune in discursul public, pentru unitate atunci cand…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat un cetatean roman și unul bulgar care au incercat sa introduca ilegal in țara 3.353 bunuri inscriptionate cu numele unor marci protejate, susceptibile a fi contrafacute. In data de 04.11.2020, in intervalul orar…

- Cadavrul unui tanar roman a fost gasit pe malul unui rau din Italia de un fermier din Chivasso. Radu Andrei M. a fost gasit pe malul raului Po. Barbatul era originar din Bacau, dar locuia in Crescentino, Italia, alaturi de familia sa. Identitatea tanarului a fost stabilita dupa tatuajul de pe brat,…

- Prefectul de Neamt, George Lazar, a sustinut, miercuri, 4 noiembrie, o conferinta de presa in care a anuntat ca a fost adoptata masura purtarii obligatorii a mastii in spatiile deschise in tot judetul. El a tras un semnal de alarma in ceea ce priveste rata de incidenta in municipiul Piatra Neamt, de…

- Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Calarasi impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al IPJ Calarasi au efectuat, marti, 3 noiembrie, un numar de 50 de perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Calarasi si Ilfov si a municipiului Bucuresti, intr-o…

- Anul Beethoven la Filarmonica Pitești. Joi, concert simfonic. Filarmonica Pitești organizeaza joi, 5 noiembrie de la ora 19.00, la sediul de la Centrul Multifuncțional, primul concert simfonic al lunii, respectand toate regulile pentru evitarea contaminarii cu noul coronavirus. Alaturi de orchestra…

- Adrian Rugina, unul dintre eroii de la Colectiv. A iesit din iadul de flacari, dar a intrat inapoi pentru a salva vieti. A platit cu propria viata. Si sunt convins ca a ajuns in Rai. Am inteles, noi, toti, ceva din jertfa sa? Sau prin lipsa noastra de reactie gestul sau nobil, la superlativ, risca […]…

- Politistii au reusit sa dea de urma hotilor care au spart, in august, sediul PNL din Piatra Neamt. Trei dintre acestia au fost retinuti preventiv, iar al patrulea este cautat in continuare de politisti. “Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au efectuat,…