Stiri pe aceeasi tema

- Viata fiecaruia dintre noi este suma alegerilor pe care le-am facut, le facem și a celor pe care le vom face și de acum inainte. Avem libertatea de a alege și de a face ceea ce ne place, ceea ce ne da o stare de bine, putand in acest fel sa ne croim drumul in viața pe care ni-l dorim. Cuprins: Ce profesie…

- Gigi Becali a anunțat ca vrea sa-l aduca in aceasta iarna la FCSB pe Arnold Garita. Atacantul de 27 de ani s-a remarcat la FC Argeș in principal datorita reușitelor pe contraatac, arsenal pe care roș-albaștrii il utilizeaza rar in Superliga. Becali l-a ochit pe varful camerunez in doua meciuri: „Garita…

- Echipa de rugby CS Navodari a reusit o victorie spectaculoasa, scor 23-21, in partida cu CSM Galati, disputata in deplasare, contand pentru etapa a sasea a play-out-ului Ligii Nationale. Gazdele au facut o prima repriza foarte buna, au impins jocul spre 22-ul constantean, iar acest lucru s-a concretizat…

- Amestecul de 4 lei care curața perfect tigaile arse. Vei scapa de orice urma de murdarie, fara sa fie nevoie sa freci vasul cu agresivitate sau sa folosești un produs foarte toxic. Este o metoda de curațare des folosita de gospodine in bucatarie. Ai nevoie de doar doua ingrediente și, cel mai probabil,…

- Baia – și nu numai – este zona din locuința in care curațenia este absolut cruciala. Multor persoane nu le place aceasta sarcina, motiv pentru care apeleaza la tot felul de tehnici de a bifa curațenia și dezinfectarea cat mai rapid. Afla in randurile de mai jos cum poți sa prepari „bomba imediata” care…

- In ediția din data de 8 octombrie 2022 a emisiunii Te cunosc de undeva, Rona Hartner și Johnny Romano s-au transformat in Ed Sheeran și au interpretat piesa „Perfect”. Iata care au fost impresiile juraților, dupa momentul celor doi concurenți!

- Andreea Balan este una dintre cele mai frumoase artiste de la noi din țara. Vedeta nu are intervenții chirurgicale la nivelul feței, in afara de o operație la nas și se mandrește cu felul in care arata. Dar acest lucru se obține doar obiceiuri bine puse la punct pe care le are de ani buni. Care sunt…

- Rețeta de conopida la cuptor cu smantana și cașcaval. Un preparat simplu și gustos, perfect pentru toamna, pe care trebuie sa il incerci. Cu siguranța, intreaga familie se va bucura de acest fel de mancare.