Stiri pe aceeasi tema

- Indiferent daca te afli in categoria femeilor care au o intreaga colecție de produse cosmetice, organizate pe categorii, momente ale zilei și probleme ale tenului pe care le pot remedia sau daca ești mai degraba minimalista cand vine vorba despre ingrijirea tenului și iți limitezi rutina zilnica la…

- Majoritatea telefoanelor noi de top, indiferent daca te uiți la Samsung, Apple etc., sunt șanse mari sa vina la pachet fara un incarcator la priza. In astfel de situații, cel mai probabil, ești tentat sa folosești un incarcator vechi, de acum cațiva ani, pentru „ca merge”. In realitate, ar fi bine sa…

- Noile perle parfumate Lenor Beads – concepute special sa rasfețe simțurile și sa ofere momente de prospețime care dureaza…și dureaza Conform studiilor de specialitate, parfumurile familiare, placute, pot imbunatați starea de spirit cu pana la 40%. In ultimii doi ani,mai ales pe fondul pandemiei, s-a…

- RADIO RELAX are un nou program pentru cei care doresc sa invețe cum sa ințeleaga parfumurile celebre. Programul Parfumul zilei va povestește despre parfumurile de cult – de la istoria crearii lor și secretele din viața parfumerilor pina la conceptul și compoziția parfumului. Proiectul a fost consultat…

- Ești indragostit de mirosurile hipnotizante și fermecatoare ale parfumurilor arabești? Una dintre cele mai vechi variante de parfum disponibile pentru iubitorii de parfumuri, parfumurile arabești au facut ca toata lumea sa miroasa uimitor cu aroma lor unica. Parfumul este destul de unic, cu un amestec…

- Parfumul este acel detaliu care te ajuta sa iți faci o impresie despre cineva. Daca persoana pe care o intalnești pentru prima oara miroase bine, atunci șansele ca impresia sa fie una buna cresc considerabil. De altfel, pentru mulți oameni conteaza foarte mult sa miroasa bine. Este un fel de „accesoriu”…

- Cum sa aranjezi mancarea in cuptorul cu microunde pentru a se incalzi corect? Fara sa ne dam seama, facem greșeli atunci cand folosim un cuptor cu microunde. Pentru a obține cele mai bune rezultate atunci cand reincalziți mancarea, nu o setați și uitați de ea. Este important cum sa aranjezi mancarea…

- Cum se fierbe corect ceaiul. Ce apa trebuie sa folosești, de fapt. Chiar trebuie sa fie invațat cineva cum se prepara ceaiul? Este cel mai simplu lucru din lume, nu-i așa? Da și nu. Cu siguranța poți pune la microunde sau pe aragaz o cana cu apa, in care arunci un pliculeț de mușețel sau […] The post…