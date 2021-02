(P) Cum porți bocancii rock în ținute cool Femeile iubesc pantofii! In funcție de stilul vestimentar care o reprezinta, orice doamna/domnișoara poate include in colecția de incalțaminte, modele de pantofi cu toc, sandale, pantofi sport, balerini sau espadrile. De asemenea, din gama de incalțari a sezonului rece, pe langa cizme și botine, ar trebui sa faca parte și bocancii dama . La moda sunt bocancii rock, incalțari ce pot pune in evidența orice outfit, elegant sau casual. Iata sfaturile noastre, pentru outfituri cu stil! Bocancii rock și jeanșii O ținuta ușor de realizat este combinația dintre bocancii rock și jeanși. In funcție de stilul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

