(P) Cum amenajezi simplu și ușor o baie mică? Atunci cind ne apucam de amenajarea unei bai, toți avem in minte acele bai moderne spațioase cu o vedere de revista, insa revenim repede la realitate de indata ce realizam ca dimensiunile baii nu se potrivesc cu cele din imagine. Desigur cea mai mare problema a bailor de apartament este dimensiunea acestora, ea fiind de obicei cea mai mica incapere din casa, fapt pentru care ne va da cateva batai de cap. Trebuie sa recunoaștem faptul ca baia și-a depașit cu mult funcționalitatea banala pe care o avea pana acum și s-a transformat intr-o oaza de liniște si relaxare. Dar pentru ca aceasta camera… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Amenajarea camerei pentru adolescenți poate parea intr-o prima instanța un lucru simplu avand in vedere ca in proces pot și este recomandat sa fie implicați și copiii. In realitate insa, lucrurile nu sunt deloc simple avand in vedere ca amenajarea incaperii adolescentului merege mult mai departe de…

- Un spatiu mic este, cu siguranta, o provocare destul de mare careia trebuie sa ii raspunzi intr-un mod cat mai organizat. Astfel, la final, poti obtine un design placut si util, fara sa afectezi proportiile. Cu ajutorul unor trucuri de design, orice spatiu mic poate fi unul confortabil si, mai mult…

- Amenajarea cu inspirație din stilurile de design folosite de americani ofera spațiilor un aer distins, amenajat cu gust și rafinament. Daca ești pasionata de stilul clasic regasit in multe dintre locuințele americane, acest stil se va potrivi perfect in casa ta. Inspirația din cultura americana se concentreaza…

- Dupa semnatura electronica pe token si cea in cloud, avansul tehnologic permite dezvoltarea unei noi solutii – semnatura electronica spatiala calificata. Echipa de cercetare-inovare certSIGN lucreaza la aceasta solutie ce va aduce urmatoarele beneficii: cheile criptografice se afla sub controlul strict…

- Ramificație a designului modern sau contemporan, stilul minimalist poate fi definit foarte ușor prin sintagma “Less is more”, atribuita arhitectului Mies van der Rohe. A luat naștere in anul 1950 ca o manifestare artistica, doar ca paleta coloristica redusa, puritatea formelor și simplitatea liniilor,…

- Daca te-ai saturat sa dai bani pe anumite produse, legume și fructe in general, fara a ști exact de unde provin, atunci poate ca este timpul sa incerci sa-ți construiești propriul solar. Este soluția ideala daca vrei sa ai alimente proaspete. Desigur, necesita atenție și timp, dar te vei bucura de roadele…

- Amenajarea unei bai moderne și confortabile nu trebuie sa coste o avere și nici nu trebuie sa incepi un adevarat șantier in casa pentru a te bucura de un astfel de spațiu. Știm ca baile pot fi un adevarat coșmar atunci cand vine vorba de renovat, fie din cauza țevilor de scurgere sau a dimensiunii acesteia,…

- Ca sa faci o casa frumoasa nu ai nevoie de multe obiecte, dar trebuie musai ca ele sa fie de calitate. E principiul pe care au mers proprietarii unui apartament cu trei camere din Brasov care si-au dorit o locuinta luminoasa, simpla, dar cu mult bun gust. Si totul a pornit de la un pat din lemn recuperat…